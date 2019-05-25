Galatasaray kupasına kavuştu! 22. şampiyonluğun inanılmaz coşkusu
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla gerçekleşen törende kupasını aldı
2018-19 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda 19.05'te başlayan törenle kupasına kavuştu.
Sarı kırmızılı taraftarlar üzerinde Teknik Direktör Fatih Terim’in fotoğrafının olduğu ‘ Galatasaray pes etmez’ , ‘Galatasaray geri durmaz’, ‘ Galatasaray kabullenmez’ yazılı pankart açtı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı.
Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi.
Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.