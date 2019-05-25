Galatasaray kupasına kavuştu! 22. şampiyonluğun inanılmaz coşkusu

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.