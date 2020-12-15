Galatasaray kupada Darıca Gençlerbirliği'ni tek golle eledi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni Younes Belhanda'nın penaltı golüyle 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı.
17
Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan Younes Belhanda kaydetti.
27
43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Jesse Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
37
44. dakikada topun başına geçen Younes Belhanda meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0
47