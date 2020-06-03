Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi. 18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren Cengiz, taburcu edilirken yaptığı açıklamada, "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir" dedi.
İSTANBUL Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesinde 18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dinlenmek için evine geçti.
Cengiz'e taburcu edilişi sırasında sarı-kırmızı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da eşlik etti.
Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
Genel cerrahi bölümü doktoru Prof. Dursun Buğra, Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.