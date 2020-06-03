Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi

Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.