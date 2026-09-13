Galatasaray, Kocaelispor’u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 71'de Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 12'ye yükseltti ve liderliğe yükseldi.

Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Kocaelispor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Galatasaray 1 - 0 Kocaelispor

GALATASARAY TEK GOLLE KAZANDI! Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u Abdülkerim'in golüyle 1-0 mağlup etti.

90+2' Konuk ekipte rakip yarı alanın sağında topla buluşan Dijksteel, sağ ayağının içiyle penaltı noktasına kavisli ortaladı. Arda'nın iyi yükselip yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan soluna doğru uzanarak topu kontrol etti.

71' GOL! Abdülkerim takımını öne geçirdi... Galatasaray'ın oyunu rakip ceza sahası önüne yığdığı anlarda Batrakov, savunmadan ileri çıkıp rakip yarı alanın soluna kadar gelen Abdülkerim'e topu yuvarladı. Meşin yuvarlağı önüne alan Abdülkerim, sol ayağının üstüyle uzak köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Serhat'ın solundan filelere gitti: 1-0

71' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Galatasaray gole çok yaklaştı... Ev sahibi ekibin bir kez daha soldan kazandığı kornerde Batrakov, sağ ayağının içiyle ön direğe doğru ortaladı. Savunmadan ileri çıkan Sanchez iyi yükselip kafayı vurdu, arka direk dibine doğru giden topu Show çizgi üzerinden çıkarmayı başardı.

68' PENALTI BEKLENTİSİ! Galatasaray'da Yunus, yayın birkaç adım önündeki Deniz'e yerden pasını gönderdi. Deniz vücut çalımıyla önünü boşaltıp rahat bir vuruş yapmak istedi ancak Zoukrou ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Ev sahibi ekip penaltı itirazlarında bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı!

DEVRE! Tempolu geçen ilk yarı golsüz tamamlandı.

45+1' KALECİ ÇIKARDI! Galatasaray yüklenmeye devam ediyor... Sağ kanattan gelişen atakta Barış Alper, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Karambolden seken top Leao'nun yüzüne çarpıp sol çapraza açıldı. O bölgeye doğru hareketlenen Leao, sol ayağının üstüyle uzak köşeye yerden vurdu. Kaleci Serhat topu ayaklarıyla çıkardı.

45' DİREĞİN DİBİNDEN! Galatasaray net pozisyonu kaçırdı... Savunmadan topla birlikte atağa katılan Sanchez, sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Barış Alper'e topu yerden yuvarladı. Barış Alper bekletmeden topu penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Vuruş açısı olan Yunus, solda daha müsait durumdaki Leao'yu gördü. Leao'nun sağ ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden dışarı gitti.

38' DİREKTEN DÖNDÜ! Kocaelispor gole çok yaklaştı... Kendi yarı alanının solunda Sissoho'nun pasında topla buluşan Agyei, hızını kullanarak Sallai'yi geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleye doğru yaklaşan Agyei, sol ayağının içiyle yakın köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğe çarpıp taca gitti.

31' DİREKTE PATLADI! Galatasaray gole yaklaştı... Sol kanattan gelişen atakta Leao'nun pasıyla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Deniz, çapraza kadar gelip sol ayağının üstüyle uzak köşeye çok sert vurdu. Direğe çarpan top oyun alanında kaldı.

27' Galatasaray'da Barış Alper ile verkaç yapıp sağdan merkeze doğru ilerlemek isteyen Torreira, Haidara ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe aldı. Ev sahibi ekip faul beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

24' YANDAN DIŞARIYA! Galatasaray etkili geldi... Torreira'nın pasıyla rakip ceza sahası sağ paralelinde topla buluşan Barış Alper, Haidara'nın üzerine doğru gidip ceza sahasına girdi. Merkeze doğru ilerleyen Barış Alper, sol ayağının üstüyle yakın köşeye yerden vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti.

21' Ev sahibi ekipte Eren'in aradan pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Leao, Dijksteel ile girdiği omuz mücadelesinde yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem oyunu devam ettirdi.

15' GOL GEÇERSİZ! Pozisyonu VAR monitöründe izleyen maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Deniz'in, kaleci Serhat'ın kontrol ettiği topa dokunduğunu belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

13' TOP AĞLARDA ANCAK İTİRAZLAR VAR! Galatasaray'ın merkezden geliştirdiği atakta Abdülkerim'in pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Torreira, sağ ayağının üstüyle kaleye çok sert vurdu. Kaleci Serhat'ın tekte kontrol edemediği top kale sahasına sekti. O bölgeye hareketlenen Deniz, kaleci Serhat'ın iki eliyle kontrol etmek istediği topa dokundu. O bölgeye hareketlenen Leao, geriye doğru seken topun dibine girerek vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top kale sahasında kaldı. Savunmada Zoukrou'nun iyi uzaklaştıramadığı topa Deniz gelip kafayı vurdu, savunma topu kale içerisinden çıkardı. Maçın hakemi orta noktayı gösterdi. Kocaelispor cephesi kaleci Serhat'a faul yapıldığını belirterek hakeme itirazlarda bulundu.

1' İlk düdük geldi ve maça Kocaelispor başladı!

Galatasaray - Kocaelispor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim, Barış.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye