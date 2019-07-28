Galatasaray kampın son maçında Bordeaux'u mağlup etti

Müsabakanın 66. dakikasında Adem Büyük'ün uzaktan attığı güzel golle 3-0 üstünlük kuran sarı kırmızılı ekip, 72. dakikada Samuel Kalu'nun golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini elde etti.