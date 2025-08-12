Galatasaray kalecisini buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor
|
Kaleci transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Ederson'u kadrosuna katmak için Manchester City ile direkt iletişime geçti. Sarı kırmızılılar kısa sürede transferi noktalamak istiyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer edilmesinin ardından yoğunluk kaleye verildi.
16
Sarı kırmızılılar, Manchester City'den Ederson'u transfer etmek istiyor.
26
Fabirizo Romano'nun haberine göre Galatasaray, Ederson transferi için Manchester City ile iletişime geçti.
36
Haberde Ederson'un transferinin netlik kazanmasıyla İngiliz devinin Donnarumma için girişimlere başlayacağı bilgisi yer aldı.
46