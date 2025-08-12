BIST 10.955
Galatasaray kalecisini buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Kaleci transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Ederson'u kadrosuna katmak için Manchester City ile direkt iletişime geçti. Sarı kırmızılılar kısa sürede transferi noktalamak istiyor.

Galatasaray kalecisini buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor - Resim: 1

Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer edilmesinin ardından yoğunluk kaleye verildi. 

Galatasaray kalecisini buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor - Resim: 2

Sarı kırmızılılar, Manchester City'den Ederson'u transfer etmek istiyor.

Galatasaray kalecisini buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor - Resim: 3

Fabirizo Romano'nun haberine göre Galatasaray, Ederson transferi için Manchester City ile iletişime geçti. 

Galatasaray kalecisini buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor - Resim: 4

Haberde Ederson'un transferinin netlik kazanmasıyla İngiliz devinin Donnarumma için girişimlere başlayacağı bilgisi yer aldı.

