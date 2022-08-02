Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılı ekibin son gözdesi Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani.
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, geçtiğimiz sezonki kötü tabloyu yeniden yaşamamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni teknik direktör ve yeni başkanla birlikte sağlam bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da yeni hedef Juventus forma giyen Daniele Rugani.
Galatasaray , transferde hareketli saatler geçiriyor. Lucas Torreira ve Evander transferlerinde önemli aşama kaydeden Sarı-Kırmızılılar, savunma hattını da Daniele Rugani ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Tercihini yaptı!
Bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani ile İtalya'dan Empoli, Sampdoria ve Verona'nın ilgilendikleri aktarılmıştı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Rugani'nin seçimi Galatasaray'dan yana...
Gazzetta, Sarı-Kırmızılıların transferi önümüzdeki birkaç saat içerisinde tamamlamaya hazırlandığını belirtiyor.