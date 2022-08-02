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Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi

Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılı ekibin son gözdesi Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani.

Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, geçtiğimiz sezonki kötü tabloyu yeniden yaşamamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni teknik direktör ve yeni başkanla birlikte sağlam bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da yeni hedef Juventus forma giyen Daniele Rugani.

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Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi

Galatasaray , transferde hareketli saatler geçiriyor. Lucas Torreira ve Evander transferlerinde önemli aşama kaydeden Sarı-Kırmızılılar, savunma hattını da Daniele Rugani ile güçlendirmeye hazırlanıyor. 

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Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi

Tercihini yaptı!

Bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani ile İtalya'dan Empoli, Sampdoria ve Verona'nın ilgilendikleri aktarılmıştı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Rugani'nin seçimi Galatasaray'dan yana...

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Galatasaray Juventus'un yıldızı Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi

Gazzetta, Sarı-Kırmızılıların transferi önümüzdeki birkaç saat içerisinde tamamlamaya hazırlandığını belirtiyor. 

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