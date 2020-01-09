Galatasaray Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı
Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp; oyuncuya bu sezon 125 bin avro, sonraki 4 sezon boyunca 250 bin avro ödeyecek. Sekidika, yaptığı açıklamada, çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi.
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp; oyuncuya bu sezon için 125 bin Euro, gelecek sezondan itibaren 4 sezon boyunca ise sezonluk 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek ve futbolcu 28 numaralı formayı giyecek.
Cengiz: "Gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu"
Jesse'nin takımımıza ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse; stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.
Albayrak: "Kendisine başarılar diliyorum"
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise onun uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığının altını çizerek, "Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.