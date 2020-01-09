Galatasaray Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı

Cengiz: "Gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu"

Jesse'nin takımımıza ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse; stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.