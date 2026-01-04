BIST 11.498
Galatasaray istedi, Fenerbahçe imza attırıyor! Fransız yıldız için resmi teklif

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Mattéo Guendouzi için resmi girişimlere yaptı. Guendouzi için yapılan teklif de ortaya çıktı. Guendouzi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da radarına girmiş, teknik direktör Okan Buruk'un listesine eklenmişti.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lazio'nun Fransız yıldızı için Fenerbahçe devreye girdi. 

Lazio forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha Mattéo Guendouzi için Fenerbahçe'nin resmi girişimlere başladığı iddia edildi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü yıldızın kulübüne resmi teklif yapıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, İtalyan kulübüne 25+2 milyon Euro teklif etti.

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

