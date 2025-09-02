Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getirdi! Maaş ve sözleşme detayları
UEFA listesine bildireceği kadro için sayılı saatleri bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan Cimbom, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı da İstanbul'a getirdi. İşte bomba transferin detayları...
Şampiyonlar Ligi için UEFA listesini bu gece bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar, transferde vites yükselmişti. Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan Galatasaray cephesi, bir yıldızı daha bitiriyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getirdi.
İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen deneyimli orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a resmi olarak katılması bekleniyor..
Sabah'ta yer alan habere göre Aslan, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı.