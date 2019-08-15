Galatasaray ilk maç için Denizli’ye geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray ilk maç için Denizli’ye geldi

Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli’ye geldi.

Galatasaray ilk maç için Denizli’ye geldi - Sayfa 1

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı’na geldi.

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Galatasaray ilk maç için Denizli’ye geldi - Sayfa 2

Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı.

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Galatasaray ilk maç için Denizli’ye geldi - Sayfa 3

Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi.

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Galatasaray ilk maç için Denizli’ye geldi - Sayfa 4

Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı. 

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