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Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...

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Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Icardi'nin boşluğunu doldurmak isteyen sarı kırmızılılar, 95 milyon euro bonservis bedeliyle bir yıldız transfer etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...

Süper Lig’de 44 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Cimbom sezon sonunda şampiyon olarak 5.yıldızı takmak istiyor.

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Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...

Bunun yanında yönetim, UEFA Avrupa Ligi’nde ise yapacağı transferlerle hedefi en üste koyan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...

Forvet bölgesinde Mauro Icardi’nin sezonu kapatması sonrası golcü arayışına giren Galatasaray çok çarpıcı bir ismi gündeme aldı.

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Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...

Galatasaray, Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor

Ersin Düzen ile Saha Dışı programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray’ın Fransız ekibi PSG’de forma giyen Fransız golcü futbolcu Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor.

 

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