Galatasaray, Icardi'nin alternatifini buldu! 95 milyon euro...
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Icardi'nin boşluğunu doldurmak isteyen sarı kırmızılılar, 95 milyon euro bonservis bedeliyle bir yıldız transfer etmeye hazırlanıyor.
Süper Lig’de 44 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Cimbom sezon sonunda şampiyon olarak 5.yıldızı takmak istiyor.
Bunun yanında yönetim, UEFA Avrupa Ligi’nde ise yapacağı transferlerle hedefi en üste koyan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Forvet bölgesinde Mauro Icardi’nin sezonu kapatması sonrası golcü arayışına giren Galatasaray çok çarpıcı bir ismi gündeme aldı.
Galatasaray, Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor
Ersin Düzen ile Saha Dışı programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray’ın Fransız ekibi PSG’de forma giyen Fransız golcü futbolcu Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor.