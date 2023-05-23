Galatasaray Icardi ile anlaşma vardı! İşte alacağı yıllık ücret...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı terletmeye devam edecek. Attğı ve attırdığı gollerle Galatasaray'ın bu seneki başarısında büyük katkısı olan İcardi ile yeni sezon için anlaşmaya varıldı.