Galatasaray Icardi ile anlaşma vardı! İşte alacağı yıllık ücret...
Galatasaraylılara müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyecek. İcardi iki yıllık anlaşma karşılığında Cimbom'dan küçük bir servet kazanacak.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı terletmeye devam edecek. Attğı ve attırdığı gollerle Galatasaray'ın bu seneki başarısında büyük katkısı olan İcardi ile yeni sezon için anlaşmaya varıldı.
Sabah gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, İcardi anlaşmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Yıllardır Galatasaray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar..."
Icardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu. Galatasaray, Icardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak.
"Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak. Icardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı."