Galatasaray hazırlık maçında Hatayspor'la yenişemedi
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın tek golünü atan Arda Turan'dan gelirken; Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 9 yıl aradan sonra kaptan olarak maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu stadyumdaki ilk golünü de atmayı başardı.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın golü 31. dakikada Arda Turan'dan gelirken; Hatayspor ise 66. dakikada Gökhan Karadeniz ile eşitliği yakaladı.
22. dakikada Galatasaray etkili geldi. Rakip ceza sahası önünde üst üste paslar yapan sarı-kırmızılılarda Marcao topu sol kanada açarken Saracchi'nin yaptığı etkili orta Falcao'nun biraz uzağında kaldı. Kolombiyalı golcü kafayla topa dokunamazken pozisyon sonrası Fatih Terim'in reaksiyonu da dikkat çekti.
31. dakikada Galatasaray sağ kanattan geldi. Yapılan ortada Falcao yerde kalırken sola açılan topta bu kez Saracchi ön direğe kesti. Ön direkte Arda Turan'ın yaptığı vuruş Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.