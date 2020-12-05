Galatasaray Hatayspor'u genç yıldızlarıyla yıktı! Kerem Aktürkoğlu'na 'Messi' yorumları

Spor Toto Süper Lig'de performans anlamında çıkışa geçen Galatasaray, ligin 11'inci haftasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Aslan'ın yeni yıldızları damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, ve Oğulcan Çağlayan'ın performansı sosyal medyada taraftarın beğenisini aldı. Bugün Galatasaray'ın sadece 3 puanı kazanmadığı Türk futbolunun da kazandığı şeklinde yorumlar geldi.