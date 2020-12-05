Galatasaray Hatayspor'u genç yıldızlarıyla yıktı! Kerem Aktürkoğlu'na 'Messi' yorumları
Galatasaray Süper Lig'de 11'inci haftayı 3 puanla geçti. Karşılaşma, sosyal medyada genç 'Aslanlar'ın' başarısıyla yankı bulurken Kerem Aktüroğlu'na övgüler yağdı.
Spor Toto Süper Lig'de performans anlamında çıkışa geçen Galatasaray, ligin 11'inci haftasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Aslan'ın yeni yıldızları damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, ve Oğulcan Çağlayan'ın performansı sosyal medyada taraftarın beğenisini aldı. Bugün Galatasaray'ın sadece 3 puanı kazanmadığı Türk futbolunun da kazandığı şeklinde yorumlar geldi.
Geçen hafta hat-trick yapan Embaye Diagne, bu hafta Fatih Terimli Galatasaray'ın 1000'inci golünü kaydetti. İkinci yarıda gelen iki golle mücadele 3-0'lık sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmaya Kerem'in Galatasaray kariyerinde attığı ilk gol damga vurdu. Topu kendi yarı sahasından attığı çalım sonrası rakip sahaya taşıyan Kerem, verdiği doğru pasın ardından ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu.
Gol sonrası kulübeye koşan Kerem, Galatasaray'ın bir başka efsanesi Arda Turan ve diğer futbolculara sarılarak sevincini paylaştı.