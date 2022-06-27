Galatasaray gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak sezonun transfer çalımına imza atan Galatasaray, bir yıldızı daha Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden kapmak üzere. Sarı kırmızılı ekibin, Anderson Talisca'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.
Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak sezonun transfer çalımına imza atan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Anderson Talisca'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.
Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau’nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden Transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Anderson Talisca’yı listesine aldı.
SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ MAAŞI DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN
Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 6.5 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.
Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak.
Al Nassr Kulübü’ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan sarı kırmızılılar bunun anında, “Anderson Talisca’nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim” teklifini yapacak.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİN MADDİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Sarı kırmızılılar, yılda net 6.5 milyon Euro alan Talisca için Al Nassr’a, “Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım” teklifini yapacak.
Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.