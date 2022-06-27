Galatasaray gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha!

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ MAAŞI DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN

Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 6.5 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak.

Al Nassr Kulübü’ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan sarı kırmızılılar bunun anında, “Anderson Talisca’nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim” teklifini yapacak.