Galatasaray forması giyen Hande Sarıoğlu'na Aleyna Kalaycıoğlu sorusu dalga konusu oldu
Hande Sarıoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı. Dün akşam Galatasaray formasıyla poz veren Sarıoğlu'na, Aleyna Kalaycıoğlu soru sordu. Kalaycıoğlu'nun sorusu üzerine Sarıoğlu'nun estetiksiz halleri akıllara geldi.
Galatasaraylı Hande Sarıoğlu derbi paylaşımıyla dikkat çekti. Hande Sarıoğlu'na yorum yağdı. Galatasaray forması giyen spikerin makyajı da gözlerden kaçmadı.
Hande Sarıoğlu ile arkadaş olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu paylaşıma "Suratın nasıl eşit bu kadar?" yazdı.
Kalaycıoğlu'nun o yorumu üzerine Sarıoğlu'nun estetiksiz yüzü gündeme geldi. Spiker Hande Sarıoğlu dalga konusu oldu.
Survivor Aleyna'nın bu sorusuna estetik yanıtları yağdı. Bazı takipçiler paylaşıma "O kadar estetiği sana da yapsalar heykel gibi durursun Aleynacığım" yazdı.