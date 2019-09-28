Galatasaray-Fenerbahçe derbisi! Rıdvan Dilmen favorisini açıkladı

Rıdvan Dilmen'in derbi açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle: Galatasaray - Fenerbahçe maçlarının tarihine baktım. Televizyonların dahi olmadığı dönemlerde bile dostluğun güzel yönleri var ama kavga da var. Bu maçlarda oyuncuların bakışlarına dikkat edin, Falcao da, Gustavo da gelse, Galatasaray ise Fenerbahçe'yi konuşur, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı konuşur.