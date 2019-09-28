Galatasaray-Fenerbahçe derbisi! Rıdvan Dilmen favorisini açıkladı
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminlerini paylaştı. Dilmen, iki takımın muhtemel 11'leri üzerinden çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Derbinin favorisini açıklayan Usta yorumcu "Falcao mu Muriç mi?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Rıdvan Dilmen'in derbi açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle: Galatasaray - Fenerbahçe maçlarının tarihine baktım. Televizyonların dahi olmadığı dönemlerde bile dostluğun güzel yönleri var ama kavga da var. Bu maçlarda oyuncuların bakışlarına dikkat edin, Falcao da, Gustavo da gelse, Galatasaray ise Fenerbahçe'yi konuşur, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı konuşur.
Veteran maçlarında piknik yaparız biz ama maç başladığında dostluk kalmaz, veteran maçlarında bile kırmızı kartlar havada uçuşur. Şu anda Fatih Hoca da, Ersun hoca da, oyunculara motivasyon için bir şey yapmaz, yapmasına da gerek yoktur.
Rotasyon yapmasının nedeni
Malatya maçında Fatih hocanın rotasyon yapmasının nedeni Fenerbahçe maçıdır. Ben mesela anlatırken, Galatasaray maçlarını farklı anlatırım. Tarih okuduğumuz zaman, 14 seyirci ile oynanmış derbi de, 70 bin seyirci ile oynanmış derbi de vardır.
Galatasaray - Fenerbahçe maçları, bir oyuncunun oynayabileceği en iyi maçlardır.
Ben Galatasaray maçlarını 1 hafta öncesinden itibaren yaşardım ve bir an önce oynamak isterdim. İyi, kötü anılarımız oldu..