Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı

''Geçtiğimiz günlerde camiamızın dernek başkanlarını ve üyelerini ağırlamıştık.'' diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; Düşler Vadisi projesinin camiamızı aynı çatı altında toplaması bizleri mutlu ediyor. Kulübümüzün Riva arazisinde Türkiye'de örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutluyuz."