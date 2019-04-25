Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı

Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve oyuncular, ailelerinin katılımıyla Düşler Vadisi Riva'da piknik yaptı.

Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın teknik ekip ve oyuncuları, ligin 30. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen piknikte moral depoladı.

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Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı - Sayfa 2

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, futbolcular ve teknik heyete proje ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

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Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı - Sayfa 3

Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı oyuncular ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Yılmaz, "Riva'da kulübümüzün arazisi üzerinde geliştirdiğimiz proje alanında başta Fatih Terim olmak üzere futbolcularımızı ve ailelerini görmek bizlere ayrı bir heyecan kattı.'' dedi.

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Galatasaray Düşler Vadisi'nde enerji depoladı - Sayfa 4

''Geçtiğimiz günlerde camiamızın dernek başkanlarını ve üyelerini ağırlamıştık.'' diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; Düşler Vadisi projesinin camiamızı aynı çatı altında toplaması bizleri mutlu ediyor. Kulübümüzün Riva arazisinde Türkiye'de örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutluyuz." 

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