Galatasaray durmak bilmiyor! Yeni hedef dünya yıldızı...
Transferlerini son günlere saklayan Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'ten sonra şimdi de dünya yıldızına gözünü dikti.
8 Eylül'de bitecek olan transfer dönemi öncesi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transferlerini peş peşe açıklamaya başladı. Dün gece Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getiren sarı kırmızılı ekip, asıl bombayı sona sakladı. İtalyan kulübü İnter'de forma giyen Alexis Sanchez'i transfer etmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını bu yönde hızlandırdı.
Ortaya atılan iddiaya göre Şilili. yıldızın Galatasaray'a transfer süreci olumlu yönde ilerliyor.
Sarı- Kırmızılılar'ın İnter'den ayrılacak olan yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.