Galatasaray camiasına kötü haber! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor...
Galatasaray'ın sezon başında bitiremediği Hakan Çalhanoğlu transferini Ocak ayında bitireceği haberleri taraftarları mutlu ederken, İtalya'dan kahreden haber geldi. İddiaya göre Inter, Hakan Çalhanoğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere...
HAKAN'DAN KAHREDEN HABER GELDİ
Sezon başında Hakan Çalhanoğlu transferi için yoğun çaba sarfeden Galatasaray, Inter'in astronomik bonservis isteğiyle sert kayaya çarpmıştı. Milli futbolcu için 25-30 milyon euroluk ücrette direnen Inter, Cimbom'un elini kolunu bağlamıştı.
Bu transfer için sabırlı şekilde bekleme kararı alan Galatasaray, oyuncuyla görüşerek Ocak ayını işaret etmişti. Sarı kırmızılı takım, geçtiğimiz günlerde yeniden Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçerek devre arasında Inter ile masaya oturacağını belirtti.
Ocak ayı transfer döneminde Inter'in kapısını yeniden çalmaya hazırlanan Galatasaray'ın, 12 milyon euro bonservis bedeli teklifiyle ilk hamleyi yapacağı öğrenilmişti. Ancak İtalya'dan gelen haber, tüm tatları kaçırmış durumda...
INTER'DEN YENİ SÖZLEŞME ATAĞI
Calciomercato’nun haberine göre, teknik direktör Cristian Chivu’nun oyun planında merkezde yer alan tecrübeli futbolcu için kulüp, yılın ilk günlerinden itibaren sözleşme yenileme çalışmalarına hız verecek.