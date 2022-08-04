Galatasaray bombayı patlattı! Mertens İstanbul'a geliyor!
Galatasaray, Napoli'de forma giyen Belçikalı Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Yıldız isim 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferlerini sonlara saklayan Galatasaray bombalarını birer birer patlatıyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen Belçikalı milli futbolcu Mertens ile 1 + 1 yıllığına anlaştı. 35 yaşındaki futbolcu 4 ile 4,5 milyon Euro arası yıllık ücret alacak. İşte detaylar...
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı golcüyü buldu.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
35 yaşındaki yıldız futbolcuya yaklaşık 4-4.5 milyon euro civarı yıllık ücret ödeneceği belirtildi.