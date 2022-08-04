Galatasaray bombayı patlattı! Mertens İstanbul'a geliyor!

Transferlerini sonlara saklayan Galatasaray bombalarını birer birer patlatıyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen Belçikalı milli futbolcu Mertens ile 1 + 1 yıllığına anlaştı. 35 yaşındaki futbolcu 4 ile 4,5 milyon Euro arası yıllık ücret alacak. İşte detaylar...