Galatasaray bir kez daha Onyekuru için harekete geçiyor
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Henry Onyekuru ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, önümüzdeki hafta kulübü Monaco ile görüşecek. İşte detaylar...
Galatasaray ondan, o da Galatasaray’dan çok memnun...
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Geçen sezon attığı 16 golle çifte kupalı şampiyonlukta başrol oynayan Henry Onyekuru, bu sezon ikinci yarıda yuvasına dönerken; yine en kritik virajlarda sahneye çıkmaya başladı.
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Üstün hızı ve tekniğiyle ligde dengeleri değiştiren Onyekuru’nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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Galatasaray yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in de talebiyle, şimdiden genç yeteneği kadroda tutma çalışmalarına başladı.
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