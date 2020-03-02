Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi de aynı gün saat 16:00'da başlayacak. Ligde 3 haftalık maçların programı şöyle: