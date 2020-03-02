Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı belli oldu. Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü oynanacak. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi ise aynı gün saat 16:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi de aynı gün saat 16:00'da başlayacak. Ligde 3 haftalık maçların programı şöyle:
26. hafta
13 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
13.30 HES Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
27. Hafta
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
28. Hafta
3 Nisan Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
4 Nisan Cumartesi:
14.00 HES Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
5 Nisan Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)