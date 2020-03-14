Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs önlemi
Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
117
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri stada gelerek, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Stadyumda ilk olarak yedek kulübelerini ilaçlayan ekipler, daha sonra saha içine geçtiler.
217
Sahaya inen ekipler, soyunma odaları başta olmak üzere, futbolcuların kullanacağı iç kısımları ve yedek kulübelerini dezenfekte etti.
317
İşte objektiflere yansıyan kareler...
417