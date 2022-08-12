Galatasaray Belotti transferi için Roma'dan haber bekliyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, golcü arayışları kapsamında Belotti transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer sezonunun başlarını sessiz geçiren ancak sonlara doğru yıldız isimleri birer birer açıklayan Galatasaray, şimdi de gözünü İtalya milli takım futbolcusu Belotti’ye çevirdi. Gelen iddialara göre Roma’dan sonra Belotti’ye en yüksek teklifi veren ikinci takım Galatasaray. İtalyan ekibi Roma, kadrosunda bulunan Shomurodov’u gönderdikten sonra Belotti ile büyük oranda anlaşma sağlayacak. Ancak Shomurodov ile yollarını ayıramazsa, Belotti Galatasaray ile masaya oturacak
Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar, Seferovic'in yanına bir golcü daha almanın peşinde. Bu doğrultuda liste başındaki isim Belotti.
Sözleşmesi elinde olan yıldız futbolcu için Roma da devrede. Gelen haberlere göre İtalyan yıldız da Roma'yı beklediği için diğer kulüplere imza atmıyor.