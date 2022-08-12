Galatasaray Belotti transferi için Roma'dan haber bekliyor

Transfer sezonunun başlarını sessiz geçiren ancak sonlara doğru yıldız isimleri birer birer açıklayan Galatasaray, şimdi de gözünü İtalya milli takım futbolcusu Belotti’ye çevirdi. Gelen iddialara göre Roma’dan sonra Belotti’ye en yüksek teklifi veren ikinci takım Galatasaray. İtalyan ekibi Roma, kadrosunda bulunan Shomurodov’u gönderdikten sonra Belotti ile büyük oranda anlaşma sağlayacak. Ancak Shomurodov ile yollarını ayıramazsa, Belotti Galatasaray ile masaya oturacak