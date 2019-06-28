Galatasaray Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u resmen açıkladı

Ryan Babel kimdir?

19 Aralık 1986’da Hollanda’nın Amsterdam şehrinde dünyaya gelen Ryan Babel, profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında Ajax takımında başladı. Ajax’ta geçirdiği üç sezonda toplam 88 maça çıkan Babel, bu karşılaşmalarda 18 gol 11 asistlik bir performansa imza attı. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Babel, 2007 yazında 17.25 Milyon Euro bedel ile Liverpool’a transfer oldu.

Liverpool’da geçirdiği 4 sezonda toplam 136 maça çıkan Babel, bu karşılaşmalarda 22 gol 18 asistlik bir performansa imza attı. 2007-08 sezonunda Liverpool'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen Babel, 2011’in Ocak ayında 7 Milyon Euro karşılığında Hoffenheim’a transfer oldu.

Hoffenheim’da geçirdiği 1.5 sezonda 50 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 6 gol 4 asistlik katkı verdi. 2012 yazında eski takımı Ajax’a dönen Babel, burada geçirdiği bir senede 22 maçta forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.