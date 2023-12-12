Galatasaray Avrupa'daki kaderini belirleyecek rakip Kopenhag! Dev maç bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Ve büyük gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, kader maçında Kopenhag'a karşı mücadele edecek. A Grubu'nun diğer maçında Bayern Münih ile Manchester United karşılaşacak. İki maçtan çıkacak sonuçlarla A Grubu'nda son 16'ya kalan ikinci takım (Birinci Bayern Münih) belli olacak. İşte ayrıntılar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray tur için kader maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki son sınavında Kopenhag'a saat 23'te konuk olacak. Aslan'ın zorlu mücadelesi, EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Adını son 16 turuna yazdırmak için kazanmak zorunda olan Okan Buruk'un ekibi, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda sahaya çıkacak Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, Danimarka kafilesinde yer aldı.
Grupta son durum
Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda, son haftaya üç takım da ikincilik umuduyla giriyor. 13 puanlı Alman devinin ardında 5'er puanlı Kopenhag ve Galatasaray var. Manchester United ise 4 puanla son sırada.
Tur için senaryolar
Sarı-kırmızılılar bu gece kazanırsa son 16 biletini alacak. Beraberlik halindeyse averajla önde olan Kopenhag, grubu Galatasaray'ın üstünde bitirecek.