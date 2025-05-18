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Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı

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Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Süper Lig’in 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında aldığı kritik galibiyetle 25. kez lig şampiyonu olmayı başardı. Bu tarihi başarı, tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile karşılandı.

Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı - Resim: 1

Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü.

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Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı - Resim: 2

Bayraklar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar gece boyunca sürdü. Özellikle İstanbul'da Taksim, Kadıköy ve Florya’da binlerce taraftar coşkuyu birlikte yaşadı.

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Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı - Resim: 3

Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli şekilde gerçekleşmesi için geniş çaplı önlemler aldı..

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Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı - Resim: 4

Şampiyonluk sonrası Galatasaray camiasında büyük sevinç yaşanırken, kulüp yetkilileri ve futbolcular da sosyal medya üzerinden taraftarlara teşekkür mesajları paylaştı.

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