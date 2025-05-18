Galatasaray 25. Şampiyonluğuna ulaştı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Süper Lig’in 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında aldığı kritik galibiyetle 25. kez lig şampiyonu olmayı başardı. Bu tarihi başarı, tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile karşılandı.
Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü.
Bayraklar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar gece boyunca sürdü. Özellikle İstanbul'da Taksim, Kadıköy ve Florya’da binlerce taraftar coşkuyu birlikte yaşadı.
Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli şekilde gerçekleşmesi için geniş çaplı önlemler aldı..
Şampiyonluk sonrası Galatasaray camiasında büyük sevinç yaşanırken, kulüp yetkilileri ve futbolcular da sosyal medya üzerinden taraftarlara teşekkür mesajları paylaştı.