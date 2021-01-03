Gain Terapist Kırmızı Oda'nın tahtını salladı! Twitter yıkıldı

TV8'de ilk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük beğeni kazanmıştı. 17 bölümde 15'i aşkın oyuncuyu diziye konuk eden Kırmızı Oda reyting listesinde de yapımcı ve kanalın yüzünü güldürmüştü. Son gelen rakip diziyi pek güldürmedi.