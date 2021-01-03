Gain Terapist Kırmızı Oda'nın tahtını salladı! Twitter yıkıldı
Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda, Gain'de yer alan Terapist'in başlamasıyla tahtı sallandı.
TV8'de ilk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük beğeni kazanmıştı. 17 bölümde 15'i aşkın oyuncuyu diziye konuk eden Kırmızı Oda reyting listesinde de yapımcı ve kanalın yüzünü güldürmüştü. Son gelen rakip diziyi pek güldürmedi.
Cuma akşamları Arka Sokaklar'ın ardından reyting yarışında ikinci olan dizinin bu kadar çok izlenmesi dizi yapımcılarını harekete geçirdi.
30 Ocak'ta yayın hayatına geçen Gain'de yer alan Terapist dizisi iddialı kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ilk bölümden olay oldu.
Sloganı "Geçmiş asla geçmemiş ve geçmeyecek" olan Terapist'in kadrosunda Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner, İlayda Alişan, Murat Kılıç, Zeynep Çamcı ve Diriliş Ertuğrul'da Vasilyus'u canlandıran Çağdaş Onur Öztürk gibi ünlü isimlerin yer alıyor.