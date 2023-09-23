Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti
İstanbul Beyoğlu'nda cep telefon ışığı ile araçların içini kontrol ederek trafik uygulaması yaptığını söyleyen şahıs Maltepesporlu futbolcu çıktı. Futbolcu o anları cep telefonuna kaydedip paylaştı.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı.
Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.
Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı
Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alındı.
Savcılıktan serbest bırakıldı
Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.