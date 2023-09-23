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Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti

İstanbul Beyoğlu'nda cep telefon ışığı ile araçların içini kontrol ederek trafik uygulaması yaptığını söyleyen şahıs Maltepesporlu futbolcu çıktı. Futbolcu o anları cep telefonuna kaydedip paylaştı.

Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı.

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Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti

Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

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Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alındı.

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Futbolcudan trafikte şoke eden trafik uygulası! Araçların içini kontrol edip kameraya çekti

Savcılıktan serbest bırakıldı

Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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