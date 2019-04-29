Futbolcu Ümit Karan cinsel saldırıdan hapis aldı savunması garipti
Eski Milli Futbolcu Ümit Karan, oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu davada hapis cezası aldı.
İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına sanık Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu ve İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser katıldı.
Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyledi. Savunmasına, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadığını" sözleri ile başlayan Ümit Karan, "Suçlamalar doğru değildir" dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını iddia etti.
'OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİR'
İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser, müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, "Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Olaydan sonra çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Savcı Levent Çağıl mütalaasında, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Ümit Karan lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, şike davasından en az ceza alıp iş bulamayan tek futbolcu olduğu için Makedonya'da çalıştığını söyledi. Müvekkilinin kimseyi öpmediğini, öpmeye de teşebbüs etmediğini söyleyen Avukat Sağıroğlu, müştekinin İstinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.