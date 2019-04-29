Futbolcu Ümit Karan cinsel saldırıdan hapis aldı savunması garipti

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyledi. Savunmasına, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadığını" sözleri ile başlayan Ümit Karan, "Suçlamalar doğru değildir" dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını iddia etti.