Futbolcu Serdar Dursun'un zor anları! Eşi doğum yaparken bayıldı
|
Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun çifti ikinci kez çocuk sevinci yaşadı. Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi. Serdar Dursun'un, eşi doğum yaparken baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den İran ekibi Persepolis'e transfer olan milli futbolcu Serdar Dursun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
15
Milli futbolcu Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun, ikinci kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi.
25
Doğum sonrası duygusal anlarını sosyal medyada paylaşan Yasemin Dursun, takipçilerine özel kareler sundu.
35
Serdar Dursun bayıldı
Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken fotoğraf ise, Serdar Dursun'un yerde baygın halde yattığı an oldu.
45