Futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini; Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı. Güzel oyuncunun gelinliği de sosyal medyada gündem oldu.

Futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler - Resim: 1

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat vererek adından söz ettiren Hazal Çağlar; Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydin ile evlendi.

Futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler - Resim: 2

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlenen görkemli düğüne sanat, futbol ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler - Resim: 3

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin'i futbolcu dostları yalnız bırakmadı.

Futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler - Resim: 4

Düğünde Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün nikah şahidi oldu.

