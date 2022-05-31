Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'ya 1,5 yıla kadar hapis talebi

'Elindeki telefonla yüzüme vurdu'

Müşteki sanık Mihriban Hurmacı ise savunmasında, "Olay tarihinde onun telefonunun ekranına başka kadından bir mesaj düştü. Ben de telefonu açtım, birbirimizin şifresini biliyorduk. Yanına gittim ve ona telefonu uzatarak bana bunu açıklamasını yapmasını söyledim. Beni aldattığı apaçık ortadaydı, kendisi bir de bana kızdı. Bana, 'Sen kimsin ki telefonumu karıştırıyorsun' deyip küfürlerle karışık şekilde odaya itti.