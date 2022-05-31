Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'ya 1,5 yıla kadar hapis talebi
Birbirlerini darp ettikleri iddia edilen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın yargılanmasına başlandı. İlk celsede mütalaasını açıklayan savcılık, iki tarafın da 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Eski futbolcu Özer Hurmacı ve iki çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı arasındaki darp davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, müşteki sanıklar Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.
'Tokat ve tekme attıktan sonra parmağımı ısırdı'
Duruşmada savunma yapan Özer Hurmacı, "3 çocuğumun annesinin tabii ki ceza almasını istemem. Karşılıklı olduğu için ondan şikayetçiyim. Mihriban biraz kıskançlık krizine girdi telefonda, bana tanımadığım insanları gösterdi, bana tokat attı, tekme attı, küfür etti, tehdit ve hakaret etti, parmağımı ısırdı.
Burada da her şeyi konuşmak istemiyorum çünkü her şey basında yer alacak. 3 çocuğumuz var, çocuklarımız büyüyünce bunları okuyacak, o nedenle çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece kendimi savundum, daha doğrusu Mihriban'ı kendimden uzaklaştırdım. Uzaklaştırırken elimdeki telefonum yüzüne geldi, o şekilde yaralandı" dedi.
'Elindeki telefonla yüzüme vurdu'
Müşteki sanık Mihriban Hurmacı ise savunmasında, "Olay tarihinde onun telefonunun ekranına başka kadından bir mesaj düştü. Ben de telefonu açtım, birbirimizin şifresini biliyorduk. Yanına gittim ve ona telefonu uzatarak bana bunu açıklamasını yapmasını söyledim. Beni aldattığı apaçık ortadaydı, kendisi bir de bana kızdı. Bana, 'Sen kimsin ki telefonumu karıştırıyorsun' deyip küfürlerle karışık şekilde odaya itti.