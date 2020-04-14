Futbolcu Neymar'ın annesi 22'lik gençle aşk yaşıyor oğlu onay verdi!
BREZİLYALI futbolcu Neymar'ın annesi 22'lik bir sevgiliyle aşk yaşıyor. Annesinin sevgilisi Neymar'dan küçük.
27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi Nadine Goncalves, 22 yaşındaki sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan etti.
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Nadine, hem oğlu Neymar Jr'dan hem de eski eşi Neymar Pai'den destek aldı.Neymar, annesine 'mutlu ol, seni seviyorum anne' yorumunu yaptı.Babası Neymar Pai ise eski eşine alkış emojisiyle karşılık verdi.
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Daha önce de 22 yaşındaki isimle görüşen Neymar bu ilişkiyi önceden biliyordu.
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Neymar'ın annesi Nadine, oğlunun kurduğu 'Neymar Jr. Enstitüsü Projesi'nin başkanlığını yapıyor.
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