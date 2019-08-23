Futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi futbol topunu düşürmeden soyundu

Futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi futbol topunu düşürmeden soyundu

Sosyal medya her gün ilginç görüntülere sahne oluyor. Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video sosyal medyada çok konuşuldu.

Futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi futbol topunu düşürmeden soyundu - Sayfa 1

Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden elbisesi çıkardığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi futbol topunu düşürmeden soyundu - Sayfa 2

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden elbisesi çıkarma becerisi ile takipçilerin büyük takdirini topladı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.

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Futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi futbol topunu düşürmeden soyundu - Sayfa 3

Çaykur Rizespor, Irina Moroziuk eşi Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'u 1 Temmuz 2019 tarihinde bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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Futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi futbol topunu düşürmeden soyundu - Sayfa 4
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