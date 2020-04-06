Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı rezalet çıkarırım dedi
Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi eski manken Ebru Şancı, evindeki 8 köpekle ilgili yazı gelince çıldırdı
Futbolcu Alparslan Öztürk ile evliliklerini sürdüren eski manken Ebru Şancı, sokak hayvanlarına yardımcılığıyla biliniyor. Evinde 8 köpekle yaşayan Ebru Şancı, oturduğu sitede ikamet eden bazı kimseleri epey rahatsız etti. Ebru Şancı, evine gelen uyarı notuna görünce çileden çıktı.
Sosyal medya hesabı Instgram'dan uyarı notunu paylaşan Şancı, şu ifadelere yer verdi: "Şimdi sizinle trajikomik bir şey paylaşmak istiyorum ve 7 milyon hayvanseverin fikrini merak ediyorum! Ve bu iş yargıya gidince hepinizden sosyal medya desteği bekliyorum...
Bahsi gecen 4/5 tane site yöneticisi (bütün işleri köpekle uğraşmak başka hiçbir işe yaramıyorlar!) bana ve hayvansever komşularıma bu yazıları yollamışlar. Belediyenin küpesi olan sokak köpeklerini bizlere mobbing uygulayarak üstümüze almamızı yoksa yasa dışı yollarla siteden atacaklarını söyleyen bir kağıt yollamışlar...
Ve aynı yönetim ayda bizden topladığı villa başına 1850 TL'lik aidatımızla 80.000 TL'lik köpek rehabilite etmek adına para toplamışlar ama amacı ne onu bile söylemiyorlar! İstanbul Deftedarlığı'nın bu bütçeyi incelmesini rica ediyoruz. Açıklama bekliyoruz bu 80.000 TL nereye ayrıldı? Verecek cevabınız yoksa o parayı bu zor günlerde geçim derdine düşen insanlar için harcamanızı talep ediyoruz!