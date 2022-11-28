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Futbol sahası ringe döndü! Zenit Spartak Moskova maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

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Futbol sahası ringe döndü! Zenit Spartak Moskova maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmiş ancak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da sezon devam ediyor. Zenit ile Spartak Moskova'nın karşı karşıya geldiği Rusya Kupası maçında Malcom ile Quincy Promes arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Futbolcular ve yedek kulübelerinin de dahil olduğu olayda yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Maçın hakemi Vladimir Moskalev de yumruklardan nasibini aldı. İşte detaylar..

Futbol sahası ringe döndü! Zenit Spartak Moskova maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Ukrayna'ya uyguladığı askeri müdahale nedeniyle FIFA'nın Dünya Kupası'na almadığı Rusya'da sezon devam ediyor. 

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Futbol sahası ringe döndü! Zenit Spartak Moskova maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Zenit ile Spartak Moskova'nın karşılaştığı Rusya Kupası B Grubu 6. hafta maçında ortalık bir anda karıştı ve iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu.

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Futbol sahası ringe döndü! Zenit Spartak Moskova maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Karşılaşmanın son dakikalarına golsüz eşitlikle girilirken Zenit futbolcusu Malcom ile Spartak'ın santrforu Quincy Promes arasında bir tartışma yaşandı. 

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Futbol sahası ringe döndü! Zenit Spartak Moskova maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Hakem Vladimir Moskalev, iki oyuncu arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve iki isim birbirine girdi.

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