Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da

Milyon dolarlık yat turistlerinde ilgi odağı oldu. Karaya yakın bir bölgeye demirleyen yat bakan bir daha dönüp baktı. İçerisinde kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonu, eğlence merkezi, sinema salonu ve helikopter pisti bulunan yatın değeri ise 250 milyon dolar olarak biliniyor.



