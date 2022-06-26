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Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...

Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...

Transfer sezonu devam ederken Avrupa'da forma giyen yıldız futbolcuların transfer iddiaları sıklıkla gündeme gelmeye başladı. İşte dünya yıldızları hakkında ortaya atılan son transfer iddiaları...

Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...

Ülkemizde ve dünyada liglerin tamamlanıp transfer sezonunun açılması sonrası herkesin gözü kulağı takımların yapacakları transferlerde.

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Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...

Öözellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan yıldız futbolcuların takımlarından ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. İşte gündemde yer alan en son transfer iddiaları...

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Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...

Neymar'ın menajeri, Juventus ile transfer görüşmelerine başladı [ The Sun]

Chelsea bu yaz Neymar'ı transfer etmek istiyor. Neymar'ın ayrılığı halinde favori görülen kulüp Chelsea. (Daily Star)

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Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...

İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde, Paris Saint Germain'le sözleşme yenilemeyecek Angel Di Maria'nın Juventus'un ilgisine rağmen Barcelona'nın sunacağı teklifi bekleme kararı aldığı belirtildi.

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