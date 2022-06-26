Futbol dünyasını sallayacak transfer: Cristiano Ronaldo...
Transfer sezonu devam ederken Avrupa'da forma giyen yıldız futbolcuların transfer iddiaları sıklıkla gündeme gelmeye başladı. İşte dünya yıldızları hakkında ortaya atılan son transfer iddiaları...
Ülkemizde ve dünyada liglerin tamamlanıp transfer sezonunun açılması sonrası herkesin gözü kulağı takımların yapacakları transferlerde.
Öözellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan yıldız futbolcuların takımlarından ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. İşte gündemde yer alan en son transfer iddiaları...
Neymar'ın menajeri, Juventus ile transfer görüşmelerine başladı [ The Sun]
Chelsea bu yaz Neymar'ı transfer etmek istiyor. Neymar'ın ayrılığı halinde favori görülen kulüp Chelsea. (Daily Star)
İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde, Paris Saint Germain'le sözleşme yenilemeyecek Angel Di Maria'nın Juventus'un ilgisine rağmen Barcelona'nın sunacağı teklifi bekleme kararı aldığı belirtildi.