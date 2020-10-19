Futbol dünyası böyle sakatlık görmedi! Gözyaşlarıyla oyundan çıktı

Brezilya Serie A'da Corinthians, sahasında Flamengo'yu konuk etti ve ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Ancak maça damga vuran olay Flamengo'nun farklı galibiyeti değil, savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlık oldu.