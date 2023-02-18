Futbol camiasını yasa boğan ölüm! Christian Atsu için taziye mesajları yağdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen depremde enkaz altında kalan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Cristian Atsu, hayatını kaybetti. Tüm futbol camiası, Atsu'nun acısını derinden yaşarken, yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. Süper Lig ekipleri Atsu ile ilgili başsağlığı paylaşımları yaparken, Atsu'nun eski kulüplerinden taziye mesajları yayınlandı.