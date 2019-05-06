Furkan'ın ölüm sebebi kahretti! Babası yalan söylemiş bakın nerde bulundu
ERZURUM'da 20 gündür kayıp olan Furkan Yiğit'in cesedi bugün çobanlar tarafından bulununca kafalarda büyük şüpheler oluştu. Küçük çocuğun babası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. Bugün bulunan ceset ise bambaşka bir hikaye anlatıyor.
Furkan Yiğit'in cesedi kaybolduktan 20 gün sonra bugün bir çukur içerisinde çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cesedinin daha önce aranmış olan bir bölgeye yakın yerde bulunması kafalarda kuşku işaretleri oluşturdu. Baba Fehim Yiğit, 'Ben öldürdüm gömdüm' demişti. Oysa Furkan'ın cesedi gömülmemişti...
Furkan nasıl öldü kahreden iddia!
Furkan'ın cesede Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiinde çobanlar buldu. Furkan'ın bu bölgede düştüğü ve yaralanınca evine dönemediği düşünülüyor. Küçük çocuğun açlıktan öldüğü sanılıyor. Furkan'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çocuk açlıktan ölmüş! Hani sapık vardı
4 yaşındaki Furkan Yiğit’in amca oğlu Suat Yiğit, Furkan’ın açlıktan öldüğünü açıklayıp şunları söyledi:
- “Biz öldürdük oraya mı koyduk. 20 gündür ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Köyde sapık var, hani sapık? Köylü dışarı çıkamıyordu. Rezalet”.
Furkan'ın bulunma şekli
Köylülerden Arafat Kızılkaya, sabah saatlerinde çobanların kendisini telefonla arayarak, bilgi verdiğini anlatarak küçük çocuğu nasıl bulduklarını anlattı:
-"Ben de bölük komutanını aradım. Kaymakam beyin haberi oldu, biz önce gizli tutmak ve ne olduğunu görmek istedik.