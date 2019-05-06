Furkan'ın ölüm sebebi kahretti! Babası yalan söylemiş bakın nerde bulundu

Furkan'ın bulunma şekli

Köylülerden Arafat Kızılkaya, sabah saatlerinde çobanların kendisini telefonla arayarak, bilgi verdiğini anlatarak küçük çocuğu nasıl bulduklarını anlattı:

-"Ben de bölük komutanını aradım. Kaymakam beyin haberi oldu, biz önce gizli tutmak ve ne olduğunu görmek istedik.