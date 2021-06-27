Funda Arar estetiklerden sonra bambaşka biri oldu! İşte yaptırdığı operasyonlar
Estetikli ünlüler kervanına Funda Arar da katıldı. Ünlü şarkıcı, konuk Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı eğlence programının ardından, estetikli yeni görüntüsüne aldığı tepkilerle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İşte Funda Arar'ın yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler...
Funda Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı eğlence programında konuk oldu. Sanatçı, yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Sosyal medyada Arar’ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı konuşulurken, ünlü şarkıcının aslında “yüz mezoterapisi” olarak da bilinen vitamin takviyesi yaptırdığı öğrenildi.
İğneyle uygulanan bu işlem, yüzün estetik görünümünü bozmadan cildin gençleşmesini sağlıyor.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu.