Fulya Zenginer nişanlısı Kuntay Tarık Evren ile romantizm pozları verdi

Neden ekranlarda gözükmüyor?

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Fulya Zenginer 'Oyunculuğu neden bıraktın' sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bırakmadım. Ara vermem, tazelenmem gerekliydi öyle yaptım. Kendimi hazır hissettiğimde, işte bu dediğim bir şey olursa yer alabilirim ama önce markamı büyütmeliyim."