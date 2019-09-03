Fulya Zenginer nişanlısı Kuntay Tarık Evren ile romantizm pozları verdi
Küçük Kadınlar adlı dizide adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Fulya Zenginer, Eylül ayının sonunda evleneceği nişanlısı ile Marmaris sahillerinde romantik dakikalar yaşadı.
Daha önce Tövbeler Tövbesi, İki Aile, Benim İçin Üzülme ve Küçük kadınlar gibi dizilerde yer alan, ancak uzun bir süredir ekranlarda gözükmeyen oyuncu Fulya Zenginer, nişanlısı Kuntay Tarık Evren'le düğünlerinden önce tatile çıktı.
Marmaris sahillerinde görüntülenen ikili, bölgede kamp yapıyor. Görüntülendikleri esnada havanın rüzgarlı olması sebebiyle denize girmek yerine sahilde yürüyüş yapan çiftin romantik dakikaları kameralara yansıdı.
İş ve evlilik hazırlıklarını birlikte yürüten çift, denizde birbirlerini öpücüklere boğdu. Çift, daha sonra kamp yaptıkları alana gitti.
Neden ekranlarda gözükmüyor?
Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Fulya Zenginer 'Oyunculuğu neden bıraktın' sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bırakmadım. Ara vermem, tazelenmem gerekliydi öyle yaptım. Kendimi hazır hissettiğimde, işte bu dediğim bir şey olursa yer alabilirim ama önce markamı büyütmeliyim."