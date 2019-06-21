Fuhuşun kodlarını polis çözdü! İfşa olan ajandaki 'yabancı araba' şifresi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından bu sabaha karşı İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli'de bulunan 5 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli ve 14 mağdur bayan olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mermi, para ve bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.