Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış

Kiraz’ın kuzenini de evlilik vaadiyle kandırdılar: Bu arada, polis yapılan teknik ve fiziki takipte Seda Ş.’nin kuzeni Tanyeli C.’nin de (25) Turan E. (29) tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Ayrıca Fırat Ç. ve Turan E.’nin kadınlara fuhuştan kazandıkları paradan hiç vermediği, bu nedenle iki kadının da başka kadınlara fuhuş yaptırarak para kazandığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 13 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı.