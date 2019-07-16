Fuhuş için müşterilere katalog gönderen çete operasyonunda 9 tutuklama

Eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda, İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle B.A. ve İ.L.E. gözaltına alındı.