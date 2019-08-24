Fuat Oktay Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

Kampın girişinde çiçeklerle karşılanan Oktay, gençlerle yaklaşık bir kilometre bisiklet sürüşü yaptıktan sonra Macera İstasyonu'na geçti

İpli geçiş parkurunda yürüyüş gerçekleştiren Oktay, bu istasyondaki parkurları başarı ile tamamlayan gençleri tebrik etti. Oktay daha sonra Okçuluk İstasyonu'nda faaliyetler hakkında bilgi alıp, ok atışı yaptı. Başarılı bir atış gerçekleştirilen Oktay, öğrenciler tarafından alkışlandı.