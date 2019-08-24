Fuat Oktay Ahi Evran Gençlik Kampı'nda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.
Kampın girişinde çiçeklerle karşılanan Oktay, gençlerle yaklaşık bir kilometre bisiklet sürüşü yaptıktan sonra Macera İstasyonu'na geçti
İpli geçiş parkurunda yürüyüş gerçekleştiren Oktay, bu istasyondaki parkurları başarı ile tamamlayan gençleri tebrik etti. Oktay daha sonra Okçuluk İstasyonu'nda faaliyetler hakkında bilgi alıp, ok atışı yaptı. Başarılı bir atış gerçekleştirilen Oktay, öğrenciler tarafından alkışlandı.
Başarılı atışlarından dolayı gençleri kutlayan Oktay, gençlere hangi illerden geldiklerini sordu. Oktay, gençlerin Denizli, Eskişehir, Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinden geldiklerini öğrenince, Türkiye'nin farklı illeri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerin Ahi Evran Gençlik Kampı'nda kaynaştıklarını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.
Neşet Ertaş Amfisi'ni ve farklı aktivite alanlarını inceleyen Oktay, Hirfanlı Gölü kenarında kano sporu yapan gençlerle sohbet etti. Oktay, burada gençlerle kanoya bindi.
Gençler, Oktay ve diğer protokol üyeleriyle farklı parkurlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.
Oktay, kamp ziyaretini gazetecilere değerlendirerek, adına uygun şekilde kampın kardeşliğin, dostluğun, birlikteliğin, beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.